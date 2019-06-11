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00:01, 11 июня 2019

На пакетах с наркотиками из  «дела Голунова» нашли ДНК нескольких человек

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Полностью экспертиза будет завершена завтра во второй половине дня. В свою очередь, адвокат Сергей Бадамшин сообщил ТАСС, что отпечатков пальцев Голунова на уликах , изъятых при обыске в его квартире, не  найдено. Сам спецкор «Медузы» Иван Голунов неоднократно утверждал, что наркотики ему подкинули полицейские при задержании. Сейчас Голунов находится под домашним арестом. Его дело запросила для проверки Генпрокуратура. Коллеги Голунова четвертый день проводят пикеты с требованием освободить его.



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