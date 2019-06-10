Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте «Коммерсанта», водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков. В частности, за остановку в неположенном месте более чем на 10 секунд их штрафуют на 3 тысячи рублей. При этом такого отрезка времени недостаточно, чтобы пассажир даже сел в машину. Агрегаторы в мобильном приложении не указывают запрещенные для стоянки и остановки участки, а пассажиры выбирают ту точку, которая им удобна.

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров считает, что изменить ситуацию можно, приравняв такси к общественному транспорту.