Один человек погиб в  Результате жесткой посадки вертолета на  крышу небоскреба на Манхэттене

Как передает CNN, речь идет о пилоте вертолета. На крыше 54-этажного здания возник пожар, который удалось быстро потушить. Из здания проведена эвакуация. На месте происшествия работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция. По предварительным данным, катастрофа произошла в условиях плохой видимости при дожде. Высокопоставленный представитель Федерального агентства авиации США исключил террористическую подоплеку случившегося.