Бывший глава волгоградского управления СКР Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Бочарова

ЧБывший глава волгоградского управления СКР Михаил Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.

Задержание Музраева, до конца прошлого года возглавлявшего областной главк следственного ведомства, подтвердили в Центре общественных связей ФСБ России. Вместе с ним задержан местный предприниматель по фамилии Зубков. Отмечается, что задержание произведено Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом и Генпрокуратурой России в рамках уголовного дела о поджоге домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. В свою очередь, СК отмечает, что это результат планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах. Ранее о задержании Музраева сообщали местные СМИ. По их данным, у него, а также у вице-губернатора Валерия Бахина, местных бизнесменов и чиновников прошли обыски.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова было совершено в ноябре 2016 года. Злоумышленники попытались поджечь его дом. В прошлом месяце в Москве по подозрению в преступлении был задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов.