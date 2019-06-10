Все отстраненные ранее за нарушение антидопинговых правил тренеры и врачи с российскими легкоатлетами больше не работают. Во всяком случае, как передает «Интерфакс», это утверждает министр спорта Павел Колобков. Таким образом он прокомментировал информацию западных СМИ о том, что некоторые тренеры преподают в частных вузах, но к Министерству спорта, по словам Колобкова, это не имеет никакого отношения.