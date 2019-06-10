Журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест, доставили в Главное следственное управление МВД по Москве

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, отправленного под домашний арест, доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По его сведениям, с Голуновым проводятся следственные действия. Подтверждения этой информации из других источников, в том числе от адвокатов, не поступало. Между тем, в центре Москвы возобновились пикеты в поддержку Ивана Голунова. Как передает Интерфакс, люди с плакатами в поддержку спецкора «Медузы» вышли к зданиям Генпрокуратуры и управления внутренних дел по Москве. Полиция пока пикетчиков не задерживает.