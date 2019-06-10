Состояние пострадавшего при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле мужчины крайне тяжелое

Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Свердловской области. Ранее сообщалось, что взрывной волной его выбросило на улицу. Сейчас он в реанимации. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила ТАСС сообщили, что перекрытия в доме не разрушены. Пожаром повреждены квартиры 4-го и 5-го этажей. По данным городской администрации, никто из жильцов воспользоваться квартирами из резервного фонда не захотел. Оставшиеся без крова разместились у родственников. Ситуацию на контроль взял губернатор Евгений Куйвашев.