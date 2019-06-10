Бывшего главу управления СК по Волгоградской области Музраева задержали по делу о покушении на губернатора Бочарова

Бывшего главу управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

Кроме Музраева по делу проходят пять человек. преступную группу возглавлял бизнесмен Евгений Ремезов, задержанный в мае.

Покушение на Бочарова произошло осенью 16-го года. Его дом пытались поджечь. По сведениям СК, один из предполагаемых сообщников Ремезова отбывает срок в США, двое других – в российских колониях.