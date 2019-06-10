В московскую мэрию подана заявка на проведение 23 июня в Москве митинга «За свободу Ивана Голунова»

Как передает «Медуза», заявителями акции на проспекте Сахарова выступили Либертарианская партия и Профсоюз журналистов и работников СМИ Предполагаемое число участников акции — до 20 тысяч человек. При этом в заявке говорится, что организаторы митинга будут рассматривать попытки препятствовать ему «как признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны». Кроме того, митинг в поддержку Голунова собирается провести 23 июня в Петербурге движение «Весна». 22 июня аналогичная акция планируется в Хабаровске.

12 июня в Москве пройдет марш в поддержку Ивана Голунова. Организаторы акции не собираются подавать заявку на ее согласование.