Факты применения силы к Ивану Голунову должны быть расследованы, нужно установить, были ли для этого основания

Об этом на встрече с президентом говорила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, Владимир Путин положительно отреагировал на это предложение. Москалькова также считает, что Ивана Голунова можно было бы отпувтить под подписку о невыезде.

Напомню, Голунов был отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.