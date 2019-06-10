Москалькова считает, что Голунова можно было бы отпустить под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова придерживается точки зрения, что суд мог избрать

журналисту «Медузы» Ивану Голунову меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Хотя, честно говоря, я считаю, что вполне можно было решить вопрос и о подписке о невыезде. Я не могу критиковать суд, и в данном случае он действительно вынес взвешенное решение, основанное на внутреннем убеждении судьи, и (они) проявили свою самостоятельность», — сказала Москалькова в интервью сетевому изданию «Медуза» в понедельник, комментируя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что на встрече с главой государства омбудсмен, в том числе

проинформировала о «деле Голунова».