В Кремле, вероятно, хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до 20 июня

На этот день назначена «Прямая линия» с Владимиром Путиным.

Градус общественного недовольства к эфиру с президентом стоит снизить, рассказали изданию «Проект» два кремлевских чиновника и собеседник, близкий к администрации. Вопрос окончательного освобождения Голунова вряд ли будет решен так быстро, считает источник в силовых структурах, но признает, что все к этому идет. «Такое ощущение, что у МВД вообще нет никаких доказательств его вины», — отмечает он. Собеседник в Кремле тоже рассказывает, что полиция обещала предоставить доказательства, но не сделала этого до сих пор. Первая экспертиза не нашла следов наркотиков в анализах журналиста. «Проект» также пишет, что решение поместить его под домашний арест, а не в СИЗО, было согласовано с главой администрации президента Антоном Вайно. Кроме того, его первый заместитель Алексей Громов разрешил лояльным властям СМИ публично поддерживать спецкора «Медузы». Сегодня справедливого разбирательства по этому делу потребовали ведущие Первого канала и «России 1».

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы и обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам журналист, утверждает, что их ему подбросили. Преследование он связывает со своими журналистскими расследованиями.