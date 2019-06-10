Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев выйдет на свободу 21 июня

Шалинский районный суд Чечни сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника. Об этом «Эху Москвы» сообщил председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

Титиев был осужден на 4 года по обвинению в хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где Титиев отбывает наказание.

Решение об УДО Титиева приветствовали в СПЧ, ЕС и руководстве Чечни. По словам Рамзана Кадырова, суд принял объективное решение.