Суд освободил правозащитника Титиева по УДО

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Сегодня в Аргуне, в колонии-поселении номер 3, состоялось заседание об УДО Оюба Титиева. Ни администрация колонии, ни прокуратура не были против этого ходатайства и поддержали его. В итоге ходатайство было удовлетворено», — рассказал он.

А.Черкасов добавил, что Титиев будет освобожден в течение 10 дней, как только решение вступит в силу.