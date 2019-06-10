Захарченко заявляет о намерении обжаловать вынесенный ему приговор

Гособвинение намерено оспорить приговор в части оправдания бывшего полицейского по одному из эпизодов взяточничества

Приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко за получение взятки и

воспрепятствование правосудию будет обжалован. «Очевидно, что я не виновен. Будем обжаловать», — заявил Захарченко в Пресненском суде Москвы. Суд в понедельник приговорил Захарченко к 13 годам колонии

строгого режима и штрафу почти в 118 млн рублей за получение одной особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ). При этом суд оправдал экс-полицейского по одному из

двух вмененных ему эпизодов получения взяток за непричастностью.

Прокурор Милана Дигаева, отвечая на вопрос «Интерфакса», будет ли гособвинение оспаривать приговор Захарченко в части оправдания, сказала: «Я думаю, да».