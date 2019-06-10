Уголовное дело в отношении Ивана Голунова передано из столичной полиции в управление СК по Москве

Об этом Интерфаксу сообщил зампред думского комитета по безопасности Александр Хинштейн. Он утверждает, что решение было принято на основании его депутатского запроса. По словам Хинштейна, предстоит проверить законность задержания спецкора «Медузы», который отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Между тем, в Следственном комитете, как передает Интерфакс, утверждают, что дело Голунова по-прежнему расследуется МВД.