Российские легкоатлеты требуют перемен в Федерации

Они считают, что нынешнее руководство не предприняло достаточных усилий для того, чтобы они могли выступать в международных соревнованиях.

Первой возмутилась лучшая российская спортсменка из оставшихся на международной арене. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене потребовала отставки не только руководства Федерации, которое не выполнило обещания добиться восстановления ВФЛА, но и тренеров. По словам Ласицкене большинство из них по-прежнему считают, что без допинга добиться результата невозможно. К Ласицкене присоединились коллеги, которые имеют возможность выступать на международных соревнованиях – Дарья Клишина и Александр Меньков, так и те, кто фактически лишены профессии. Им отказывают даже в индивидуальном допуске без каких-либо объяснений. Призер чемпионата мира Екатерина Конева сказала в интервью СЭ, что раньше не хотела выступать без флага, а теперь готова на любые условия. Ее коллега прыгун в высоте Даниил Цыплаков позволил себе горькую иронию. Он предложил не платить потратить несколько миллионов долларов, выплаченных ИААФ на банкет по случаю четырехлетнего юбилея отстранения. Елена Исинбаева написала, что нужны общие усилия для выхода из ситуации. По некоторым данным руководство ВФЛА имело гарантии от ИААФ, что 8 июня федерация будет восстановлена, но после ряда публикаций в иностранной прессе, решение было изменено. Это и вызвало эмоциональный срыв спортсменов.

Всероссийская федерации была отстранена осенью 2015 года после публикации доклада комиссии Паунда о проблемах с допингом в российской легкой атлетике.