Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков сегодня вновь попал под арест

Это произошло практически сразу после того, как он отбыл предыдущий срок. Его наказывают за прошлогодние акции против пенсионной реформы.

В Тверской суд Москвы Волков приехал с двумя большими черными сумками. Утром оппозиционер должен был освободиться из спецприемника, где он находился 20 суток: его признали виновным в нарушении правил проведения митинга в ходе прошлогодней столичной акции 9 сентября. Теперь же речь шла об аналогичном митинге в Санкт-Петербурге. Заседание вела судья Ольга Затомская – именно она выносила в разное время резонансные решения об административном аресте ряда оппозиционеров – например, Навального, Ильи Яшина и Бориса Немцова. Затомская отклонила все ходатайства Волкова и его представителей. Она, в частности, не приняла документы, с помощью которых защита хотела обосновать, что оппозиционера судят уже второй раз по одному и тому же делу. Не раз между ними возникали словесные перепалки, при этом Затомская лишь считанное число раз подняла голову, чтобы посмотреть на Волкова и его юристов. Кульминацией стала попытка выступить директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова: он решил повернуться одновременно и к слушателям, и к судье, но ей это не понравилось. После нескольких замечаний Затомская не только прервала речь, но и не стала даже и доказательства, уйдя в свою комнату для вынесения решения.

Судья зачитала только резолютивную часть: Волков отправится в спецпиемник на 15 суток. Согласно материалам дела, поводом для него стала трансляция протестов в эфире YouTube-канала «Навальный Live». Причем в этот момент, по словам самого соратника Навального, он находился в Вильнюсе. Из-за того, что протест проходил во многих городах, власти могут поочередно возбуждать дела по каждому из митингов – об этом Волков рассказал в интервью «Эху». Петербургский митинг 9 сентября поставил абсолютный рекорд по количеству задержаний: более шестисот человек, вышедших к площади Ленина, оказались в итоге в отделениях полиции. Это при том, что изначально Смольный официально разрешил проводить митинг, однако за несколько дней решение изменили. В городской администрации тогда сообщили, что любые мероприятия рядом с Финляндским вокзалом нужно срочно отменить из-за прорыва трубы. В день самой акции власти даже закрыли ближайший выход из станции метро. Несмотря на это, митинг против повышения пенсионного возраста, организованный сторонниками политика Алексея Навального, собрал от 1200 человек – это данные полиции – до пяти тысяч – такое число называют сами участники и журналисты. Участникам акции, которых так и не пустили на площадь Ленина, пришлось рассредоточиться вокруг неё: когда свободного места совсем не осталось, люди, перекрыв движение, направились к центру города. Там Росгвардия взяла протестующих в кольцо – на этом акция закончилась. Один из видных российских юристов, попросивший не называть его имени, отметил в интервью Эху, что с формальной точки зрения новые претензии к Леониду Волкову соответствуют нормам российского законодательства.