Суд в Аргуне рассмотрел ходатайство адвоката Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении главы чеченского Мемориала
Суд в Аргуне рассмотрел ходатайство адвоката Оюба Титиева Петра Заикина об условно-досрочном освобождении главы чеченского «Мемориала».
Правозащитника освободят в течение двух недель, об этом «Эху» рассказал председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.
О дальнейших действиях адвокатов станет известно после освобождения Титиева, но расслабляться пока рано, добаивл Александр Черкасов.