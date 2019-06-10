Суд в Аргуне рассмотрел ходатайство адвоката Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении главы чеченского Мемориала

Суд в Аргуне рассмотрел ходатайство адвоката Оюба Титиева Петра Заикина об условно-досрочном освобождении главы чеченского «Мемориала».

Правозащитника освободят в течение двух недель, об этом «Эху» рассказал председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

О дальнейших действиях адвокатов станет известно после освобождения Титиева, но расслабляться пока рано, добаивл Александр Черкасов.