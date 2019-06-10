Кровавая драма в западно-африканском государстве Мали. Там убиты около ста жителей одной из деревень

Неизвестные вооруженные люди напали на небольшой населенный пункт Собалеку в центральной части страны. Произошло это еще накануне вечером, но известно стало только сейчас. Как передает канал «Франс 24», который ссылается на заявление местных властей, группа боевиков сначала подожгла жилые дома. Когда люди начали из них выбегать и пытаться спастись от огня, по ним открыли стрельбу.

Согласно данным малийского министерства обороны, в результате атаки погибли 95 человек. Би-би-си сообщает, что деревня была населена догонами. Это одно из национальных меньшинств Мали. Представители этого этноса в основном занимаются охотой и исповедуют традиционное язычество. Есть среди них и довольно много христиан. При том, что подавляющее большинство населения этого государства в Западной Африке – мусульмане. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Представитель власти из близлежащего селения предположил, что нападавшие были из народа фулани.

Столкновения между этими этническими группами нередки в Мали. С начала этого года в конфликтах погибло несколько сотен человек.

Для обеспечения безопасности в Мали несколько лет назад были введены международные миротворческие силы