В Екатеринбурге объявлено сразу о 2-х акциях в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова

О мероприятиях рассказывает главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев:



Первым оказался ресторан Огонек, который часто реагирует на громкие новости. Всем клиентам, которые придут в заведение в футболке с принтом «Я (мы) Иван Голунов», нальют бесплатное пиво.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший совладелец заведения Евгений Кексин. Кроме того, с завтрашнего дня все официанты в ресторане будут ходить в точно таких же футболках.

Позднее стало известно о намерении редакции екатеринбургского портала 66.ru / в полдень 12 июня собраться у здания областного ГУ МВД, чтобы почитать выпуски трех изданий, которые в понедельник вышли с одинаковыми первыми полосами – в поддержку Ивана Голунова. «Мы никого не призываем прийти, но будем рады видеть всех, кому интересно изучить газеты, которые точно войдут в историю», — заявили в редакции 66.ru.



Отводка

Екатеринбургское издательство Ridero составило электронную книгу из материалов Голунова. Она получила название по примеру передовиц Ведомостей, Коммерсанта и РБК: «Я/Мы Иван Голунов».