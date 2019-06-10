Арестованный журналист Иван Голунов не имел никакого отношения к наркотикам

Депутат Хинштейн «Интерфаксу»: Дело Голунова передано из ГУ МВД в Московское Управление Следственного Комитета

Ни одно из как минимум трех исследований материалов, взятых у спецкора «Медузы», не выявило никаких следов запрещенных веществ. В передаче «Вести недели» главный нарколог России Евгений Брюн рассказал, что сразу после задержания у Голунова были взяты пробы мочи, и наркотиков в анализах не обнаружено. Кроме того, на контрольных смывах с ладоней и ногтевых пластинах эксперты МВД также не нашли ничего подозрительного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В подтверждение своих слов он привел фрагмент экспертизы из материалов дела, которая была выполнена в ночь на 8 июля.

Голунов всегда был честным и ответственным человеком, и версия его причастности к наркотикам выглядит абсурдно. Об этом телеканалу «Дождь» ранее рассказала мать журналиста Светлана Голунова.

Светлана Голунова добавила, что не сомневается в благоприятном исходе дела. Сам журналист уверен, что наркотики ему подбросили и связал уголовное преследование с журналистскими расследованиями. Вторые сутки Иван Голунов находится под домашним арестом и условия этой меры пресечения довольно тяжелые, — рассказала сегодня Эху генеральный директор интернет-издания Медуза, где работает журналист. Галина Тимченко Галина Тимченко убеждена, что журналиста нельзя держать взаперти. В Кремле сегодня не стали отвечать на вопрос о возможных отставках в МВД. Эта тема появилась в связи с уголовным делом журналиста Ивана Голунова. Многие обвиняют полицейских в фальсификации материалов дела. Пресс-секретарь президента, в свою очередь, говорит об ошибках. В Кремле склоняются к тому, чтобы прекратить уголовное преследование Ивана Голунова. Об этом вечером сообщило интернет-издание «Проект» со ссылкой на свои источники. По его данным, решение может быть принято уже до 20-го июня, когда намечена «прямая линия» с президентом. Собеседник издания в силовых структурах говорит, что отмена ареста вряд ли будет осуществлена так быстро, но в целом всё к этому идет. По информации «Проекта», решение о домашнем аресте Ивана Голунова согласовывал лично глава администрации президента Антон Вайно. Его первый зам, Алексей Громов, в свою очередь, разрешил телеканалам и центральным газетам поддержать журналиста. Сегодня впервые три ведущие деловые газеты – РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» – вышли с одинаковыми первыми полосами. Все они были посвящены делу Ивана Голунова. В Министерстве связи России сегодня отметили высокий уровень солидарности, который проявили российские журналисты в связи с делом Ивана Голунова. «Это положительно влияет на облик всей страны» – сказал заместитель министра Алексей Волин. Тем временем, коллеги и друзья Ивана Голунова наметили в Москве уличное шествие в его поддержку. Его планируют провести в День России 12 июня, — рассказала Эху один из инициаторов Марина Литвинович. Марш планируется провести от Чистых прудов до Петровки, 38. Марина Литвинович сказала нам, что согласовывать с мэрией мероприятие не планируется. Столичные власти пока на это никак не отреагировали.