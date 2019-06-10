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17:07, 10 июня 2019

Правительство предлагает расширить возможности по оплате административных штрафов с 50-процентной скидкой

Само наказание будут устанавливать исходя из степени общественной вредности.

Половину назначенного штрафа сейчас можно заплатить за ряд нарушений ПДД при условии, что оплата производится в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Предлагается распространить такой механизм на иные административные правонарушения, говорится в новой концепции Кодекса об административных правонарушениях, опубликованной на сайте правительства. Размер штрафа предлагается определять в соответствии с имущественным и финансовым положением гражданина и его семьи, а также характера и масштаба причиненного им вреда. В случае предотвращения негативных последствий или добровольного возмещения ущерба может назначаться минимальный штраф или его вовсе заменят на предупреждение. Такая же мера будет ожидать за впервые совершенные негрубые проступки. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность применения данной преференции не только к физическим, но и к юридическим лицам.
В документе отмечается, что административные правонарушения должны быть разделены на категории, а количество видов таких правонарушений нужно сократить.

Новая концепция КоАП разработана по поручению премьера Дмитрия Медведева. Ранее он говорил, что существующий кодекс стал практически неприменим из-за огромного количества статей и поправок к ним. В начале июня документ был одобрен на совещании правительства.



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