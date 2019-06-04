Порядка 10 крымских татар задержаны в Крыму по делу об участии в религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму задержано 8 крымских татар в рамках дела об участии в религиозной организации «Хизб ут-Тахрир»*(запрещена в РФ). Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Николай Полозов.

«Сегодня было задержано 8 человек, проведены обыски в различных населенных пунктах в Крыму. Нескольких людей задержали прямо на въезде на Крымский мост — они ехали на суд к родственникам в Ростов-на-Дону», — рассказал он.

В частности, обыски были проведены в Алуште у Эльдара Кантемирова, в с. Строгановка Симферопольского р-на — у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта), в селе Каменка Симферопольского района. Эльдара Кантемирова затем увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также проводится обыск. Обыск прошел также в Белогорске в доме Ризы Омерова — сына Энвера Омерова, задержанного утром по дороге в Ростов-на-Дону, когда он направлялся на судебное заседание по делу «Хизб ут-Тахрир». Обыск прошел и в доме самого Энвера Омерова.

По словам адвоката, задержания проходили жестко. «У одного из задержанных супруга находилась на 7 месяце беременности, из-за стресса у нее начались преждевременные роды, ее увезли в больницу», — отметил Н.Полозов.

Он добавил, что «в марте уже происходила подобная облава — тогда было задержано 23 человека в один день». Сам Н.Полозов считает это давлением на крымских татар, которые не были согласны с присоединением Крыма к России.