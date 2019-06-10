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16:07, 10 июня 2019

Одиннадцать лет колонии строгого режима получил бывший глава республики Коми

При этом Вячеслав Гайзер, по некоторым статьям был оправдан, — рассказала его адвокат Дарья Евменина
Вместе с бывшим главой региона осуждены еще более десятка человек.



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