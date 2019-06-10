Арестованный журналист Иван Голунов не имел отношения к наркотикам

Это показали экспертизы, которые были проведены специалистами МВД. Сегодня о результатах исследований сообщили адвокаты.

В Кремле следят за развитием ситуации вокруг громкого уголовного дела. – сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

За Ивана Голунова в эти дни вступаются не только коллеги-журналисты и политические деятели, но и многие знаменитости: актеры, музыканты, спортсмены.

Кампанию в защиту журналиста Ивана Голунова поддержали звезды шоу-бизнеса. Актеры, музыканты и спортсмены требуют освободить спецкора «Медузы» из-под домашнего ареста и провести тщательное расследование обстоятельств дела.

Список известных людей, отреагировавших на самое громкое дело последнего времени, растет буквально ежечасно. В числе прочих журналиста поддержала Земфира – на сайте певицы появилась надпись «Свободу Ивану Голунову». Баннер с упоминанием фигуранта дела оставил у себя на сайте и музыкант Дельфин. В «Инстаграме» высказался нападающий «Локомотива» Федор Смолов, который проиллюстрировал фотографию с журналистом из суда надписью «Не фэйр-плей». Актер Михаил Ефремов в видеообращении призвал немедленно отпустить Голунова, добавив, что задержавшие его полицейские будут гореть в аду. Актриса Ирина Горбачева назвала происходящее с журналистом «абсолютно сфабрикованным делом». Также в поддержку Голунова недавно выступили режиссер Алексей Попогребский и актер Александр Паль.

С требованиями проверить действия полицейских, которые задерживали Голунова, также выступили редакции крупнейших российских СМИ.

Три ведущих деловых газеты России сегодня впервые вышли с одинаковыми первыми полосами. Это РБК. Ведомости и Коммерсант. Они выступили с общим редакционным заявлением в связи с преследованием Ивана Голунова.