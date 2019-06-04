Погром в редакции журнала «Сноб» произошел этой ночью в Москве. О случившемся «Эху» рассказала главный редактор Ксения Чудинова.

«Ночью в районе 00.00 часов к нам ворвался крайне неадекватный человек, который целенаправленно шел сюда. Он выломал дверь, разгромил полностью мой кабинет, в том числе сломал компьютер. Дальше он взял системный блок и разносил все, до чего мог добраться», — рассказала она.

По словам К.Чудиновой, спустя время злоумышленник спустился этажом ниже. «Там находятся наши соседи из департамента. Видимо, думая, что он по-прежнему в офисе «Сноба», мужчина продолжил устраивать погром там», — добавила она. К.Чудинова не знает, с чем это связано, и какие были мотивы у злоумышленника.

В редакции «Сноба» сейчас работают следователи. Сотрудники оценивают размер нанесенного ущерба. Журналисты временно размещены на телеканале «Дождь».