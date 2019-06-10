Все больше легкоатлетов присоединяется к требованию навести порядок в этом виде спорта

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене накануне обвинила тренеров в терпимости к допингу и призвала к отставке руководство Федерации.

После того, как международная Федерация легкой атлетики продлила отстранение своего российского подразделения, Ласицкене написала разоблачительный пост в Инстаграме. Она обвинила руководство Федерации в отсутствии реальных изменений в вопросах борьбы с допингом и призвала к отставке не только функционеров, но и тренеров. К словам Ласицкене присоединился ее тренер Геннадий Габриэлян, который обратился к чиновникам с риторическим вопросом «Кого вы собираетесь обмануть?». Под постом Мори появились сотни комментариев. Единственная российская участница олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Дарья Клишина оставила краткое резюме. «Прямо в точку» — написала она. А чемпион мира в прыжках в длину Александр Меньков высказался более развернуто. «Добро пожаловать на Титаник» – написал он. Сколько еще я могу оставаться в подвешенном состоянии. Пока официальной реакции ВФЛА не последовало

В Кремле сегодня комментировать проблему с недопуском спортсменов к международным соревнованиям комментировать не стали.