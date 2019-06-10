Миссия ОБСЕ сегодня сообщила об очень серьезных нарушениях на президентских выборах в Казахстане

Ряд госслужащих и студентов пожаловались, что власти вынуждали их принимать участие в предвыборных мероприятиях и голосовать за действующего президента Касым-Жомарт Токаева. Об этом, выступая на пресс-конференции в столице республики, заявил специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели. Он признал, что подготовка к выборам была хорошо организована, зарегистрировано рекордное число кандидатов – семеро — из разных политических партий и ассоциаций, включая одну женщину. Тем не менее, наблюдатели отметили отсутствие плюрализма. Выборы прошли в политической среде с доминированием правящей политической партии и в подавляющей критические мнения атмосфере. Выявлены нарушения и в процессе подсчета голосов.

Еще большую обеспокоенность у миссии вызывают ограничения свободы собраний и слова до и во время кампании, когда мирных протестующих штрафуют и арестовывают, а акции протеста подавляются «силовым способом».

Официально победителем на выборах признан Касым Токаев. Сам он уверен, что голосование было честным и свободным. Инаугурация нового президента пройдет уже послезавтра.