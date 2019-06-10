В Кремле сегодня не стали отвечать на вопрос о возможных отставках в МВД. Эта тема появилась в связи с уголовным делом журналиста Ивана Голунова. Многие обвиняют полицейских в фальсификации материалов дела. Пресс-секретарь президента, в свою очередь, говорит об ошибках.

Министр внутренних дел сегодня отказался общаться с журналистами. Пресса была специально приглашена на мероприятие с участием Владимира Колокольцева в Санкт-Петербурге, но отвечать на вопросы репортеров глава МВД в последний момент не стал. Об этом сообщает агентство Интерфакс.