Песков: Дело Голунова – «повод для пристального внимания Генпрокуратуры»

Дело журналиста Ивана Голунова – «повод для пристального внимания Генпрокуратуры». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Главным образом это дело — повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб, которые внутри министерства внутренних дел, на предмет возможного выявления нарушений или отсутствия таковых», — сказал он.

Д.Песков выразил уверенность, что ведомство качественно выполнит свою работу. «Генпрокуратуре доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что она будет выполнять свои функции», — подчеркнул он.

Песков добавил, что Владимиру Путину было доложено о деле Голунова еще в пятницу. Он также напомнил, что «Кремль не имеет права комментировать дела, и не будет это делать и на этот раз», однако «очень внимательно наблюдает за всеми деталями» из-за большого резонанса.