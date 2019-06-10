В Москве сейчас вновь судят одного из ближайших соратников Алексея Навального

Леонида Волкова обвиняют в том, что его действия в сентябре прошлого года, во время анти-пенсионных протестов, привели к нарушению закона в Санкт-Петербурге. По аналогичному обвинению, но только по событиям в Москве, политик уже отбыл административный арест, срок которого закончился сегодня утром.

Во время всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, Леонида Волкова в стране не было. Он из-за рубежа организовывал прямую трансляцию митингов в Ютьюбе.