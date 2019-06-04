Кремль ждет от МВД объяснений по поводу публикации недостоверных фотографий по делу Голунова
Кремль ждет от МВД объяснений по поводу публикации недостоверных фотографий по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».
«Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Их допускают, в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились», — сказал он.
Д.Песков также отметил, что Кремль «не может руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме официальной — той, которая поступает по линии МВД». «Мы приняли к сведению ту поправку, которую там же МВД опубликовало. Также мы исходим из того, что остается на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении», — подчеркнул он.
При этом Д.Песков считает, что говорить об утрате доверия к МВД в целом на основании этого инцидента нельзя. «Действительно это конкретное дело породило некоторые вопросы, даже большое количество вопросов. Мы это видим и фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неверно», — пояснил он.