Z Архив новостей новости
5 4 6 1679
14:00, 10 июня 2019

Редакцию издания «Сноб» в Москве разнес неизвестный

Редакцию издания «Сноб» в Москве разнес неизвестный. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на главного редактора проекта Ксению Чудинову. Она написала об этом в своем телеграм-канале.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 229 6 7109 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 487 6 26951 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я считаю хэппи-энд признаком высокого мастерства…

5 137 6 11426 07.06
#слушать 01:45:47 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Ивану Голунову предъявлены обвинения в попытке незаконного сбыта наркотиков Суд по вопросу о мере пресечения журналисту может начаться в два часа дня…

5 57 6 6227 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 201 6 23229 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы  преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..

5 79 6 9479 08.06
Kобщество, рф, мнения
Персонально ваш

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…

5 90 6 12132 08.06
#слушать 43:44 8читать ;смотреть $скачать 10.0 МБ
Kполитика, власть, журналисты, общество, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…

5 79 6 12577 08.06
Kсуды, аресты, журналисты, расследования, наркотики, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Из всей этой истории про Голунова я навсегда запомню одно видео, которое показали  — когда стоят лучшие люди в очереди на  митинг, одиночный пикет, а между ними ходит мент, который замеряет рулеткой пять метров.

5 53 6 8348 09.06
#слушать 50:34 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Главная проблема радикальной оппозиции В этой коллизии (столкновение умеренной и радикальной оппозиции) стоит помнить о двух вещах…

5 83 6 14359 05.06
Kоппозиция, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Над пропастью во лжи Главное, что рассказывали ликвидаторы по возвращении, касалось не трудностей и опасностей (иногда смертельных), с которыми они столкнулись на месте, а чудовищной официальной лжи…

5 132 6 55021 03.06
Kобщество, политика, власть, чернобыль, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 348 6 61230 06.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 229 6 39905 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Интервью Интервью

Михаил Котюков гость: Михаил Котюков министр науки и высшего образования РФ

2757086 Не надо ехать за хорошим образованием в Москву, не нужно ехать за границу. Его можно получить и в университете, который достаточно близко по месту, где живет тот, кто хочет учиться…

5 41 6 7706 06.06
#слушать 20:46 8читать $скачать 4.8 МБ
Kпмэф-2019
Блоги

Власти Екатеринбурга опубликовали список самых популярных мест для строительства храма Самыми популярными были признаны 13 мест – в поддержку каждого из них собрали больше 100 обращений…

5 29 6 5578 06.06
Kекатеринбург, строительство, общество, опросы, события
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Все, кто пытаются противостоять этой правде, содействуют злу Любой, кто умеет думать, любой, кто умеет сложить 1+1 уже давно прочитал, посмотрел, узнал и понимает, что вся советская власть была властью на костях, крови, страхе и боли…

5 271 6 52745 05.06
Kобщество, война, мнения

Популярное за неделю

Новости

Данные почти 900 тысяч клиентов трех банков оказались в открытом доступе Утечка самой большой базы данных была зафиксирована в «ОТП-банке»...

5 4 6 17101
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…

5 131 6 103444 08.06
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Считаете ли вы, что Ивана Голунова преследуют за журналистскую деятельность?
5 46 6 13761 07.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Последний рейс Отстроено общество, разделенное на небольшую «элиту» и громадную, не имеющую перспектив, народную массу. А между ними выставлен кордон из росгвардии…

5 211 6 201387 06.06
Kмосква, собянин, навальный, коррупция, политика, рф, события
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 147 6 139497 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7884304
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4068928

Сегодня в эфире