Демократическая партия Молдавии начинает сбор подписей за отставку президента страны Игоря Додона

Он сам при этом высказал опасения за свою жизнь. О ситуации в республике – Ирина Кучеренко

Контролирующая правительство Демпартия обвиняет президента в узурпации власти, предательстве Родины и нелегальном финансировании из-за рубежа возглавляемой им партии социалистов. Такое заявление было сделано после публикации, якобы снятых скрытой камерой переговоров Додона с лидером демократов Владимиром Плахотнюком. На этой встрече обсуждалось формирование парламентской коалиции, однако сторонам не удалось договориться.

Додон, в свою очередь, отметил, что для теряющих власть лидеров Демпартии главная проблема — легитимный президент. Если они от него избавятся, то власть перейдет к премьеру Павлу Филиппу. В этой связи Додон не исключил, что его могут попытаться арестовать, шантажировать или «физически устранить». По его словам, от него хотят, чтобы он с семьей уехал из страны. Он заверил, что не уступит. Президент также заявил, что граждане Молдавии должны принять мнение Конституционного суда и признать парламент законной властью.

Додон добавил, что парламент вынужден обратиться к международному сообществу, поскольку Демократическая партия не хочет передавать власть.

В минувшую пятницу Конституционный суд Молдавии призвал президента распустить парламен, поскольку правительство не было сформировано в трехмесячный срок. Однако на следующий день кабмин был сформирован во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров проевропейского блока Acum. КС признал это решение незаконным и назначил врио президента премьера Павла Филиппа. Тот подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Додон расценил это как узурпацию власти.