Личные данные клиентов Альфа-банка, ОТП-Банка и ХКФ-Банка отказались в открытом доступе. По сведениям Коммерсанта, утечка затронула информацию о почти миллионе россиян. Их имена, телефоны, паспорта и место работы были выложены в открытый доступ.

Роскомнадзор намерен добиться блокировки сайта, на котором выложены личные данные клиентов трех российских банков. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.

По информации газеты Коммерсант, в открытом доступе оказались персональные данные почти миллиона человек.