Тверской суд Москвы рассматривает новое административное дело соратника Алексея Навального Леонида Волков

Его обвинили в нарушении правил проведения оппозиционной акции в Санкт-Петербурге 9 сентября.

Заседание началось с ходатайства защиты об отводе судьи Ольги Затомской. Именно она в разное время выносила резонансные решения об административных арестах оппозиционеров Алексея Навального, Ильи Яшина и Бориса Немцова. Однако Затомская свой отвод отклонила. После этого Волков и его защита попросили дать три дня на изучение дела. Им предоставили 15 минут. Впрочем, после этого судья Затомская начала рассматривать другое дело. Сам Волков приехал в Тверской суд с двумя большими сумками. Ещё утром он должен был выйти из спецприемника, куда его отправили на 20 суток по статье о проведении акции, повлёкшей причинение вреда имуществу — речь тогда шла об акции в Москве. В перерывах Волков обсуждал рабочие вопросы, а также посетовал на то, что в Екатеринбурге, по его словам, судебные заседания были более непредсказуемы. Соратник Навального, в частности, сказал, что «часто выигрывал». В один из перерывов приставы некоторое время не пускали одну из слушательниц. Это сделал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, представляющий интересы Волкова. Один из приставов выразил этим недовольство, а Жданов охарактеризовал ситуацию как проявление «комплекса маленького начальника».

Как говорят в ФБК, полицейские пообещали Волкову, что привлекут его к ответственности за акции ещё в 8 городах.