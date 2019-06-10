Экспертиза не нашла следы наркотиков на руках журналиста Ивана Голунова

Ранее запрещенные вещества также не были обнаружены в анализах специального корреспондента «Медузы». Это подтвердил внештатный главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. Он связывает свое уголовное дело с профессиональной деятельностью. В частности, расследованием о похоронном бизнесе, в котором фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ.

В Москве и Санкт-Петербурге раскуплен почти весь тираж газет «Ведомости», «Коммерсант» и РБК. Сегодняшние выпуски изданий впервые в истории вышли с одинаково оформленными первыми полосами. На главной странице – слова поддержки журналисту Ивану Голунову.Кроме того, редакции опубликовали совместное заявление о резонансном деле.

Продавцы газетных киосков утверждают, что тираж «смели» с прилавков за три часа.

Петицию в поддержку Ивана Голлунова на сайте change.org подписали уже более 140 тысяч человек. Поддержку оказывают не только в электронном поле.