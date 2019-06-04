Песков: Путин намерен лично поздравить нового президента Казахстана по телефону

Президент РФ Владимир Путин намерен лично поздравить нового президента Казахстана по телефону. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» «Поздравление будет обязательно. Президент имеет в виду поздравить его лично по телефону», — сказал он.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.