Минсвязи: Арест журналиста Ивана Голунова не повлиял на имидж России за рубежом

Так считают в Министерстве связи. По словам зам.главы ведомства Алексея Волина, «это отдельный случай, по которому пока нет окончательной ясности». Одновременно чиновник отметил, что высокий уровень солидарности, который проявили российские журналисты в этой ситуации, в свою очередь, положительно влияет на облик всей страны.

Иван Голунов по-прежнему находится под домашним арестом. Его обвиняют в попытке сбыта наркотиков. При этом сегодня стало известно, что ни одна из экспертиз не подтвердила какое-либо отношение журналиста к наркотическим средствам.