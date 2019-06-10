Спортсменка Мария Ласицкене потребовала от руководства всероссийской федерации легкой атлетики подать в отставку

Одна из лучших российских спортсменок Мария Ласицкене потребовала от руководства всероссийской федерации легкой атлетики подать в отставку после того, как международная федерация продлила отстранение своего российского подразделения.

Мария не стала скрывать своего разочарования этим и назвала виновным не международные организации, а руководство Федерации, которое несколько лет обещает, что ВФЛА вот-вот будет восстановлена, хотя на самом деле ничего не меняется, прежде всего отношение к проблеме. Ласицкене считает разговоры о том, что все условия поставленные перед Россией выполнены, самообманом и призывает виновных в этом, как она выразилась, нескончаемом позоре, набраться мужества и уйти. Речь по его словам идет не только о руководстве, но и о тренерах, которые воспитывают спортсменов на постулате о том, что побеждать без допинга невозможно, уверяя, что весь мир сидит на допинге. Под этим постов в Инстаграме оставила свой комментарий единственная наша легкоатлетка, которая была допущена до Игр в Рио-де-Жанейро Дарья Клишина. Она написала «В точку!»

18 июня Международная федерация обнародует материалы, которые будут переданы всемирным антидопинговым агентством. Выводы могут стать как основанием для восстановления ВФЛА, так и для дальнейших санкций.