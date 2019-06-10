Ветераны советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский судятся с управлениями Пенсионного фонда

Ветераны советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский пятидесятилетней давности судятся с региональными управлениями Пенсионного фонда. Они требуют выплаты ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.

Заявители требовали признать незаконным отказ в единовременной выплате 10 тысяч рублей, которую, по их мнению, они должны получить в соответствии с указом президента. Дело в том, что в начале 80-х им выдали удостоверения участников Великой Отечественной войны, поэтому они могут претендовать на выплаты к 9 мая. Однако, отделения пенсионного фонда отказывают, ссылаясь на то, что истцы не значатся в президентском указе, а во время Второй мировой еще даже не родились. Иски ветеранов уже рассмотрели суды Амурской, Иркутской, Вологодской и Томской областей, Хабаровского и Алтайского краев, пишет газета «Коммерсантъ». Часть из них признаны обоснованными, но большинство отклонены, несмотря на то, что некоторых заявителей поддерживала прокуратура.

В судах не смогли объяснить, почему одинаковые требования истцов удовлетворялись по-разному.

Издание отмечает, что многие ветераны Даманского не только судятся с Пенсионным фондом, но и до сих пор вынуждены доказывать свое право на льготы. Это связано с тем, что в боевых приказах военнослужащих не всегда перечисляли поименно