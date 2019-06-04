Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов получал угрозы после публикации о похоронном бизнесе

Об этом сказала в эфире «Эха» генеральный директор портала Галина Тимченко. Она добавила, что нет доказательств какой-либо связи между этим фактом и открытием дела о продаже наркотиков.

Тимченко добавила, что угрозы поступали накануне 8-ого марта.

В Москве и Петербурге раскупили практически все газеты с первыми полосами в поддержку Ивана Голунова. Сегодняшние выпуски Ведомостей, РБК и Коммерсанта впервые в истории вышли с одинаковыми первыми страницами. В интернете уже появляются объявления о продаже комплекта из трех изданий за десяток тысяч рублей