Суд признал полковника Захарченко виновным во взяточничестве

Пресненский суд Москвы признал виновным экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, передал корреспондент «Интерфакса».

«Суд установил: Захарченко, являясь должностным лицом, совершил получение взятки за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя, а также представляемых им лиц, которые входят в служебные полномочия должностного лица и в силу должностного положения могут способствовать указанным действиям и бездействию, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), — говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Органами следствия, Захарченко было предъявлено обвинение в получении двух особо крупных взяток и воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ).

В настоящее время оглашение приговора продолжается. Признал ли суд Захарченко виновным по всем пунктам обвинения, будет известно позднее. Наказание для экс-полицейского суд назовет в резолютивной части приговора.