ФБК: Волкова не отпустили на свободу после окончания административного ареста и собираются составить новый протокол

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального – Леонида Волкова не отпустили на свободу после окончания административного ареста и собираются составить в отношении него новый протокол. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«В 6 утра Волкова должны были выпустить из спецприемника — закончился срок его административного ареста в 20 суток. Его арестовали за акцию 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Его не выпустили и увезли сразу же в ОВД «Тверское» на составление нового протокола за ту же акцию 9 сентября, но уже не в Москве, а в Петербурге», — рассказал И.Жданов.

Он уточнил, что «в материалах дела еще 8 городов, и полицейские говорят, что все они пойдут в ход, в частности по ним будет административное наказание». «Вероятно, что сегодня Тверской суд будет рассматривать очередное дело», — заключил И.Жданов.