Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций – нового футбольного турнира, который с этого сезона проводит УЕФА.

Португалия подтвердила свой статус сильнейшей команды континента, который был завоеван на чемпионате Европы 2016 года. В финале пиренейской команде противостояли голландцы. После серьезного кризиса, заставившего сборную Нидерландов пропустить чемпионаты Европы и Мира, она возвращаются в элиту европейского футбола, благодаря новому поколению звезд. В этом сезоне Аякс дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, но как и накануне голландцам не хватило самой малости для того, чтобы победить. Они уступили 0-1. Единственный гол в этой встрече забил Гонсало Гедеш, однако в полной мере героем можно считать и Криштиану Роналду. Который в полуфинале со Швейцарией сделал хет-трик, хотя сам он уверяет, что сборная Португалии будет жить и побеждать с ним или без него.

Третье место в Лиге наций заняли англичане, победившие в серии пенальти команду Швейцарии. основное и дополнительное время матча закончилось вничью 0-0.