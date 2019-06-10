Венгерские власти готовятся поднять затонувший в Будапеште прогулочный катер

Операцию возглавляет Центр по борьбе с терроризмом, сотрудники которого прокладывают последний канат под корпусом судна, чтобы плавучий кран смог поднять его на поверхность. Местная пресса пишет, что операцию завершат уже завтра.

Позавчера было обнаружено тело ещё одного южнокорейского туриста. Таким образом число подтверждённых жертв трагедии возросло до 20. Ещё 8 человек, в том числе, капитан судна считаются пропавшими без вести. Катер затонул на Дунае в конце мая после столкновения с другим судном. Лишь семерым пассажирам удалось спастись.