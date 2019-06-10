Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных почти миллиона клиентов нескольких российских банков

Ведомство проверит информацию, и если она подтвердится, попросит суд заблокировать базу данных, а также обратится в Генпрокуратуру.

Как пишет газета Коммерсант, в открытый доступ попали данные клиентов Альфа-Банка, ОТП-Банка и ХКФ-Банка.

Информация собиралась несколько лет назад, но большая ее часть до сих пор может быть актуальна. Эксперты предупреждают, что клиенты, попавшие в список, могут стать жертвами мошенников.