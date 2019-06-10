Скандалом закончился этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1

Себастьяна Феттеля, который финишировал первым, лишили победы.

За 10 кругов до финиша немецкий гонщик не справился с болидом и выехал на обочину. После нескольких попыток он сумел вернуть свой Феррари на трассу, но это произошло в тот момент, когда мимо него проезжал Мерседес Льюиса Хэмилтона. Лидеру сезона пришлось притормозить, чтобы избежать столкновения. Феттель финишировал первым, но затем был оштрафован на пять секунд и опустился на второе место, что привело его в бешенство. Немецкий гонщик отказался от общения с журналистами, но в прессу все таки просочились слова о том, что он зол и считает несправедливым решение судей. В сердцах он демонстративно переставил таблички с номерами занятых мест, поставив единичку рядом со своим Феррари. Команда намерена подать апелляцию.



Российский гонщик Данил Квят смог снова набрать очки. Он занял десятое место.