Сроки готовности первого российского среднемагистрального самолета МС-21 сдвинутся примерно на год из-за санкций США

Американские производители отказываются поставлять компоненты для лайнера.

Необходимость заместить иностранные композитные материалы не стала серьезной проблемой для реализации проекта, заверил «Интерфакс» вице-премьер Юрий Борисов. Он выразил уверенность, что вскоре будет налажено производство собственных композитов. По его словам, гораздо серьезнее повлияют на сроки завершение сертификационных испытаний. Борисов отметил, что три опытных самолета уже летают, но «риски всегда есть: погодные условия, еще что-то, достаточно большое количество полетов надо сделать, чтобы сертифицировать самолет по всем правилам: российским и международным», — пояснил вице-премьер.

МС-21-300 разрабатывается «Иркутском» при участии «Ростеха», который находится под санкциями. Базовая версия лайнера вмещает до 211 пассажиров. На его создание уже потратили около 160 миллиардов рублей. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается более чем в 437 миллиардов.

Как пишет «Коммерсант», чтобы компенсировать риски, Объединенная авиастроительная корпорация инвестирует около 35 миллиардов рублей в закупку за рубежом других самолетных систем, подлежащих импортозамещению.